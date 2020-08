Champions League: Bayern Munich humilló al Barcelona y avanzó a Semifinales

Con un fatídico marcador con ocho goles en contra, el Barcelona se despidió de la Champions League al enfrentar a un Bayern Munich que no tuvo piedad al imponer su autoridad en el terreno de juego y se presenta como uno de los candidatos más sólidos para llevarse el campeonato.

El equipo blaugrana mostró la misma cara que en la recta final de la Liga, escaso juego en equipo y graves errores defensivos que le costaron caro.

Con la eliminación de los catalanes no habrá representante español en las Semifinales de esta competencia, situación que no se vivía desde la temporada 2006-07 y el panorama se repite para esta campaña, pues los culés y el Atlético de Madrid quedaron fuera en Cuartos de Final, el Real Madrid salió en Octavos de Final y el Valencia no logró siquiera pasar la fase de grupos.

Bastaron apenas cuatro minutos para que el conjunto alemán desatara la lluvia de goles de la mano de Thomas Müller y aunque el encuentro se igualó instantes después con autogol de David Alaba, los bávaros lograron poner remedio a la equivocación del defensa con las anotaciones de Ivan Perišić, Serge Gnabry y Müller de nueva cuenta.

GOL DEL BARCELONA: ¡Y HAY PARTIDO! Vaya recorte el que le aplicó Luis Suárez a Jerome Boateng El club Blaugrana quiere despertar#ChampionsxFOX pic.twitter.com/THA8fVftIr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 14, 2020

Messi apareció en el 19, jugada de las suyas, internada hasta el área tras sortear a todos los rivales, buscó tiro, se la acomodó a la izquierda pero no le dio la rosca suficiente por lo que el esférico se durmió en las manos de Neuer.

Para el complemento, Luis Suárez puso a soñar con la posibilidad de una remontada tras firmar su tanto al 57’, sin embargo, Joshua Kimmich se encargó de esfumar la alegría en el rostro de los culés al anotar el quinto gol a favor de la escuadra roja, acción que replicaron Robert Lewandowski y Philippe Coutinho con doblete incluido.

RESPECT ¡De escándalo! Coutinho pone el octavo contra el Barcelona Y el brasileño no festeja #ChampionsxFOX pic.twitter.com/iaLUZi7CdQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 14, 2020

Una noche terrorífica, fue la que vivió el equipo catalán, pues tuvo la mayor goleada sufrida en la historia europea del FC Barcelona ante la goleada del Bayern Munich.

