Champions League: UEFA plantea un cambio de formato estilo Final Four

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, aseguró que la federación europea se plantea un cambio de formato para la Champions League de cara a 2025.

El dirigente indicó que se trataría de un torneo al estilo del Final Four y que ya lo ha planteado a otras cabezas de los principales equipos europeos.

"Todavía no lo hemos discutido de forma concreta debido a la pandemia, que nos ha obligado a ocuparnos del día a día, pero mi opinión es que sería estupendo. He hablado del tema con algunos presidentes, entre ellos Nasser Al-Khelaïfi, y están de acuerdo", indicó Ceferin.

Respecto a los tres equipos que en su tiempo estuvieron dispuestos a lanzar la Superliga, Ceferin y UEFA no cierran sus puertas a su vuelta a la dinámica del organismo continental.

"¿Juve, Real Madrid y Barcelona? No he vuelto a saber de ellos, pero no tengo problemas con ninguno de los tres clubes, que tienen una gran tradición y respeto. Si me pidieran una reunión, me sentaría a hablar", apuntó el mandamás.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXJUGADOR DEL BARCELONA RENUNCIÓ AL AJAX POR ENVIAR 'MENSAJES INAPROPIADOS'