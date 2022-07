Chelsea: Cristiano Ronaldo y Neymar fueron ofrecidos a los Blues por sus representantes

El Chelsea tiene en sus manos el poder hacer una delantera de terror con Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. en sus filas, pues los representantes de ambos futbolistas le ofrecieron a Todd Boehly, dueño de los Blues, fichar a ambos.

Así lo ha revelado el diario Evening Standard, quien asegura que los representantes y Todd ya se sentaron para poder hablar sobre el futuro de los futbolistas y del equipo de Londres.

El representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ya ha ofrecido al portugués en el Chelsea, mientras que el Paris Saint-Germain está dispuesto a vender a Neymar en esta ventana de transferencias.

El Chelsea, según The Athletic, no tiene problemas en contratar a CR7, por lo que las conversaciones entre la gente del Comandante y los londinenses han continuado, además de que el dinero no es impedimento en la transacción y solo queda la decisión de Thomas Tuchel.

Pero el problema sería con el brasileño, pues cobra más de 700 mil euros a la semana, cifra que puede ser la desventaja en la operación, más allá de que Tuchel no tenga la voluntad de tener a Neymar en su equipo.

Lo cierto es que el estratega alemán teme que Cristiano Ronaldo y Neymar no se adapten al estilo e intensidad del Chelsea y haya problemas en el banquillo.

Por último, Thomas Tuchel espera la llegada de Raheem Starling, pues esperan que la operación por 52 millones de euros con el Manchester City se cierre antes del fin de semana, mientras que Raphinha también está en el radar para ser uno de los seis fichajes que prometió Boehly a Tuchel.

