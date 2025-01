Cholo Simeone le responde a Carlo Ancelotti previo al duelo ante Bayer Leverkusen

Diego Pablo Simeone apareció en rueda de prensa previo al duelo de la séptima fecha de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen.

Aunque el estratega de los Colchoneros inició las declaraciones a media semana cuando mencionó: “El partido de ayer (miércoles) no lo vi, sinceramente. Me comentaron episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay desde hace cien años, así que no sé qué les sorprende”.

Estos señalamientos del argentino fueron contestados inmediatamente previo al juego del Real Madrid ante Leganés diciendo que van para la galería y que muchas veces son espinas que duelen.

Pero no quedó ahí y esto fue lo que dijo Simeone: “No hablo de lo que hablan mis colegas, simplemente me remito a la memoria. Y cuando uno va a la memoria y va al partido del Bayern Munich, con unas declaraciones del míster (Ancelotti), que habían sido en consecuencia de lo que se había pasado en el partido”.

“Está claro que no es para la galería”, respondió haciendo alusión al juego del Bayern Munich con dos goles en supuesto fuera de juego de Cristiano Ronaldo con el italiano en el banquillo ‘Bávaro’.

Ahora, Atlético de Madrid se enfoca para recibir al Bayer en busca de consolidar su pase directo a los Octavos de Final de la Champions donde ocupan el decimoprimer puesto con 12 unidades.

