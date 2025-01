Chucky Lozano se une a los entrenamientos de San Diego FC de cara al arranque de la MLS

Hirving ‘Chucky’ Lozano ya dejó en el pasado al PSV Eindhoven para integrarse de lleno con su nuevo club el San Diego FC y encarar la temporada de la MLS.

El atacante mexciano tuvo este lunes su primera práctica con el cuadro norteamericano como el jugador franquicia.

From the @right2dream academy to the First Team, the @sharphealthcare Performance Center is where our players can train and thrive.



Sharp HealthCare Performance Center is primed to provide world-class medical services and wellness programs for SDFC's athletes, fans, and the… pic.twitter.com/LLLqXzsq1u

— San Diego FC (@sandiegofc) January 13, 2025