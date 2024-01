Copa Africana y Copa Asiática: ¿Por dónde ver en México?

13 de enero Costa de Marfil vs Guinea Bisáu

14 de enero Nigeria vs Guinea Ecuatorial Egipto vs Mozambique Ghana vs Cabo Verde

15 de enero Senegal vs Gambia Camerún vs Guinea Argelia vs Angola

16 de enero Burkina Faso vs Mauritania Túnez vs Namibia Malí vs África del Sur

17 de enero Marruecos vs Tanzania Congo vs Zambia

18 de enero Guinea Ecuatorial vs Guinea Bisáu Costa de Marfil vs Nigeria Senegal vs Camerún Egipto vs Ghana Guinea vs Gambia

19 de enero Cabo Verde vs Mozambique

20 de enero Argelia vs Burkina Faso Mauritania vs Angola Túnez vs Malí

21 de enero Marruecos vs Congo Zambia vs Tanzania Africa del Sur vs Namibia

22 de enero Guinea Bisáu vs Nigeria Guinea Ecuatorial vs Costa de Marfil Mozambique vs Ghana Cabo Verde vs Egipto

23 de enero Gambia vs Camerún Guinea vs Senegal Angola vs Burkina Faso Mauritania vs Argelia