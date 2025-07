Courtois lanza un fuerte dardo contra Javier Tebas tras la eliminación en el Mundial de Clubes

Thibaut Courtois analizó la dolorosa derrota del Real Madrid ante PSG en las Semifinales del Mundial de Clubes 2025 y no dudó en criticar tanto el desempeño del equipo como los recientes dichos del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en contra del torneo.

Duro mensaje a Javier Tebas

Uno de los momentos más polémicos de su declaración tras la derrota ante el conjunto parisino fue el mensaje directo a Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien se ha manifestado públicamente en contra del Mundial de Clubes. Courtois criticó duramente su actitud asegurando que el directivo habla simplemente por buscar los reflectores.

Respondió al directivo | AP

"Escuchar esos comentarios de un presidente es algo que no he visto ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en la NBA. Puede que a Tebas no le guste el Mundial de Clubes, pero existe. Estamos aquí, y parece que este señor quiere mucho protagonismo".

Estas declaraciones surgen tras los dichos del propio Tebas, quien expresó que su objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, alegando la falta de fechas en el calendario y la concentración del dinero en determinados clubes.

Pidió que se acabe el torneo | X

Análisis del partido: "Nos costó mantener la posesión y ellos creaban mucho peligro"

El arquero belga fue autocrítico con el rendimiento del conjunto merengue: "Ellos siempre empiezan muy fuerte, nos ha faltado hacer el plan del míster, de querer jugar y buscar el espacio adelante", señaló Courtois.

Courtois también apuntó a fallas tácticas y físicas en la actuación del Real Madrid: "Íbamos siempre un pelín tarde y cuando llegas tarde todo el mundo está fuera de posición... No hemos estado encima de ellos y eso es un problema, con tanto espacio es difícil", dijo en referencia a la facilidad con la que PSG se impuso en varias fases del juego.

Destacó los errores del equipo | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Goleadas históricas del Real Madrid: la derrota ante el PSG se suma a la lista negra