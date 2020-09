CR7 sobre partidos sin público: ‘Es como un jardín sin flores’

Cristiano Ronaldo, figura de la Juventus y quien recientemente llegara a 101 goles con la selección portuguesa, reveló que jugar sin aficionados le roba la pasión al futbol.

“Es como ir a un circo sin payasos, o un jardín sin flores. A los jugadores no nos gusta, pero ya me estoy acostumbrando. Medito previo al partido con la idea establecida de que el estadio será un desierto”, comentó Cristiano después del triunfo de su selección ante Suecia en la UEFA Nations League.

Por otra parte, Ronaldo indicó que extraña recibir los abucheos de los fanáticos rivales, pues siempre utiliza eso como motivación.

“Es triste, me gusta cuando me abuchean cuando juego de visita, eso me motiva. Pero la salud es primero y tenemos que respetarlo, pero es triste”, finalizó.

