Cristiano Ronaldo: 'The Best y Balón de Oro están perdiendo credibilidad'

En el transcurso del año 2023, Cristiano Ronaldo experimentó un rendimiento excepcional a nivel individual, destacando tanto con la Selección de Portugal como con el Al-Nassr de la Saudi Pro League. Durante este lapso, el portugués logró la cifra de 54 goles, consolidándose como el máximo goleador a nivel mundial.

A pesar de este destacado desempeño, la escasa visibilidad de la liga del Medio Oriente no le otorgó la consideración necesaria en las principales entregas de premios de futbol.

En una entrevista con el diario portugués Récord, El Bicho expresó su opinión sobre los resultados de los prestigiosos galardones otorgados por France Football (Balón de Oro) y la FIFA (The Best). En ambos casos, el ganador fue Lionel Messi, quien ahora ostenta el título de máximo ganador en la historia de ambos eventos, desplazando precisamente a Cristiano Ronaldo.

"Creo que, en cierto modo, estos premios (The Best y Balón de Oro) están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera, o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios... son hechos, son números. Y los números no engañan", comentó CR7 durante la entrevista.

El futbolista manifestó su total desinterés por estos eventos, en los cuales había sido dominador en el pasado. Además, reveló que este año optó por no sintonizar las ceremonias, perdiéndose así la controversia generada en The Best. En esta última entrega, muchos anticipaban que Erling Haaland sería el vencedor, sin embargo, perdió el criterio de desempate con Messi después de un empate en el puntaje total.

