Cristiano Ronaldo: Fue nombrado como el mejor jugador del siglo XXI

Cristiano Ronaldo no deja de acumular condecoraciones. El delantero portugués se llevó el principal nombramiento en la gala de los Globe Soccer Awards que se celebra en Dubai al ser nombrado como el Mejor Jugador del Siglo XXI.

CR7 ganó en las votaciones a los finalistas elegidos por la afición Lionel Messi y Mohamed Salah: "Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolitas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto", dijo Cristiano Ronaldo.

El portugués se hizo referente histórico del Real Madrid marcando más de 450 goles, además de haber ganado cinco Balones de Oro, tres Premier League, dos Ligas españolas, cinco Copas de Europa y una Eurocopa de Naciones.

El premio al Mejor Jugador del 2020 en esta edición fue para el polaco Robert Lewandowski, uno de los protagonistas en la obtención de la Champions League para Bayern Munich.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: BARCELONA: LIONEL MESSI NO JUGARÁ ÚLTIMO PARTIDO DE 2020