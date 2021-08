Cristiano Ronaldo: Juventus reveló cifras del traspaso del portugués al Manchester United

Después de hacer oficial el traspaso de Cristiano Ronaldo al Manchester United, la Juventus reveló las cifras de la negociación con los Red Devils.

La Vecchia Signora del Calcio anunció que la venta de CR7 a los Red Devils fue a cambio de 15 millones de euros, que se podrán pagar en cinco años y que podrán incrementarse a 8 millones, al conseguir ciertos objetivos.

El cuadro de Turín explicó que el traspaso de CR7 "genera un impacto económico negativo en el ejercicio 2020-2021 de 14 millones de euros", debido al ajuste del valor contable de los derechos de registro del jugador.

Por su parte, el Manchester United dio a conocer que Cristiano acaba de firmar un contrato por dos años, con opción de uno más de extensión con el club.

"Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford y reencontrarme con todos los hinchas nuevamente", reveló el portugués al sitio de los Red Devils.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO: CR7 GANARÁ 25 MILLONES DE LIBRAS ANUALES CON MANCHESTER UNITED