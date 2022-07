Dani Alves: ‘Quiero ir a algún lugar donde pueda ganar’

A pesar de que no ha tomado una decisión, Dani Alves ha estado en el radar de varios equipos del mundo, pues el nivel que lo caracteriza es fundamental para la planeación de muchos clubes, entre ellos de los Pumas de Andrés Lillini.

Pero para el brasileño de 39 años y el futbolista con más títulos en la historia del futbol mundial, el camino lo tomará hacia un equipo que tenga buena competitividad y donde pueda sumar más títulos en su palmarés.

“Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy haciendo mi estudio sobre lugares para ir que tienen un buen nivel de competitividad. Eso es el futbol, tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, ganar, me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar”, dijo para The Telegrapgh.

Entre otros temas, Dani Alves es consciente de su edad, pero eso no es impedimento para jugar al máximo nivel, como ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues su experiencia lo lleva a ya no sentir nervios.

“Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia hoy que no tenía hace 20 años. Cuando hay un gran partido, los jóvenes de 20 años se ponen nerviosos y preocupados, pero yo no.

“La edad tiene sus pros y sus contras. Hay muchas cosas que haces cuando tienes 20 años, pero no las haces cuando eres mayor, la madurez viene solo de vivir. También tengo la experiencia de haber vivido casi todo en el deporte”, finalizó Dani Alves.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: BAYERN MÚNICH PIDE 55 MILLONES DE EUROS POR ROBERT LEWANDOWSKI