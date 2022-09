Dani Alves sobre Cristiano: 'Me encanta, me identifico más con él que con Messi'

La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid fue la más grande del mundo en la década pasada, sobre todo por la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, uno de los que la vivió de cerca fue Dani Alves y por primera vez en su vida reconoció su admiración hacía el ‘Bicho’.

"Particularmente, me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en el Barça vs Madrid, porque siempre parece que no puedes hablar, ahora que ya no estoy, sí puedo hablar. Cristiano ejemplifica para todos nosotros, que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores.

Él ejemplificó esto. Yo lo respeto muchísimo, hasta cuando yo jugaba contra él. Yo tuve la oportunidad de decírselo a él”, confesó Alves en entrevista con su compañero de equipo, el ‘Chispa’ Velarde.

A pesar de su admiración a CR7, el brasileño contó que no se llevó nunca bien con el portugués e incluso le llegó a negar el saludo.

"Hubo un tiempo donde yo intentaba saludarlo y él no me saludaba, se generó una polémica una vez. En un Balón de Oro, tuvimos un rifirrafe ahí, él no me saludó, pero por todo el ruido que se estaba generando afuera. Se decía que si yo no lo respetaba, que si lo otro… ¿Cómo no voy a respetar a un tipo que ha conseguido todo a base de trabajo, a base de echarle huevos? Yo me identifico con él. Todo lo que hice en mi vida fue a base de eso”, comentó.

Finalmente, confesó que pese a jugar durante años junto a Lionel Messi, Alves sorprendió al decir que se siente más identificado con el ‘Comandante’ que con su excompañero de equipo.

"Si tú hicieras una comparación, yo, como jugador, me acerco más a Cristiano que a Leo. Yo digo que es una identificación más con Cristiano por el hecho del trabajo. Yo fue lo que hice durante toda mi vida: trabajar para poder alcanzar, para llegar a dónde he llegado. No era puro talento.

Era talento porcentual, pero lo más grande fue el trabajo. Y eso es lo que hace Cristiano. Tiene talento, sí tiene talento. Pero su trabajo es lo que lo hace competir con Messi y cualquiera. ¿Cómo no voy a respetarlo? Pero, claro, en el Barça y en el Real Madrid se genera esa sensibilidad", finalizó.

