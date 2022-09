Sergio Busquets sobre rumores de su salida del Barcelona: 'Se han hecho oficiales cosas falsas'

El centrocampista, Sergio Busquets habló en conferencia de prensa sobre los rumores que lo ponen fuera del club Blaugrana.

El español, aseguró que diversos medios han oficializado temas que son falsos y aprovechó la oportunidad para aclararlo.

"No te puedo decir nada porque no hay nada. Me ha parecido nada por todos los rumores que han aparecido. No hay nada oficial. Veré como voy en lo que va de temporada. No hay nada. Quiero disfrutar y luego veré. Está claro que no tengo 20 años. A priori es mi último año de contrato, pero se han hecho oficiales cosas que son falsas".

Cabe mencionar que Busquets es capitán de la Selección de España la cual enfrentará a Suiza en acciones de la UEFA Nations League.

