Neymar: Revelaron verdadera razón por la que el brasileño se fue del Barcelona al PSG

A cinco años del traspaso de Neymar del Barcelona al PSG, se dio a conocer la verdadera razón por la que el delantero habría dejado a los Blaugranas.

A decir del medio español, El Mundo, la decisión de ser fichado por el cuadro parisíno, no habría sido 100% del brasileño.

Cabe mencionar que el padre del jugador, estaba muy molesto con la escuadra por haber filtrado la prima del fichaje que iba a recibir para renovar con el conjunto culé, cifra que ascendía hasta los 64.4 millones de euros.

El diario anteriormente nombrado, tuvo acceso a un correo de Raúl Sanllehí, quien era director del Barça, en donde detalló al presidente Josep Maria Bartomeu y al CEO, Òscar Grau, entre otros directivos, los motivos que llevaron al brasileño a no seguir en el Barça y fichar por el PSG. El 31 de julio, tres días antes de que Neymar firmara con el club parisino, Sanllehí envió un correo electrónico en el que relataba las conversaciones que había mantenido con el padre de Neymar.

"Hoy he estado, de acuerdo con Óscar [Grau], en casa de Ney Pai para tantear la situación. Me he encontrado con un hombre enrabietado y con muchas ganas de guerra. Muy molesto con el club. Desde hace semanas me ha demostrado que ha estado trabajando para convencer a su hijo de que no cometa el error de marcharse al PSG, me llamaréis ingenuo o iluso pero no me preocupa. Yo he estado horas y horas con este hombre y creo que lo conozco lo suficiente como para saber cuándo va de farol y cuándo dice la verdad. En este caso tengo el convencimiento absoluto, me lo ha demostrado, de que estaba de nuestro lado", detalla el ahora responsable del proyecto deportivo del Zaragoza.

