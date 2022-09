Julio Urías no pierde la esperanza de ver a Chicharito con la Selección Mexicana en Qatar 2022

Julio Urías, el beisbolista nacional de Los Angeles Dodgers, no dudó en expresar su apoyo hacia Javier Hernández y no pierde la esperanza de verlo junto a la Selección de México nuevamente.

A través de un video compartido en TUDN, el deportista dedicó unas palabras sobre el anotador. “Son cosas que a mí no me corresponden, pero obviamente me gustaría verlo a él y a otros que sabemos que no van a ser parte (de la Selección)”.

“Esté o no esté, siempre mis mejores deseos van a estar ahí. Le deseo lo mejor, sabemos que es un tremendo jugador”, agregó.

Julio Urías sobre la ausencia de @CH14_ en Selección: "Me gustaría verlo ahí. Es un tremendo jugador y un ejemplo para todos nosotros como jóvenes" El mismo deseo que cualquier ciudadano de LA pic.twitter.com/52D2L1Tck3 — Luis Gavi (@Luis_gavi) September 23, 2022

Aunque no comentó explícitamente a quién se refería en el segundo caso, es probable que se tratase de Carlos Vela; los tres disputan su disciplina en la misma demarcación, Los Ángeles, por lo que no se descarta el apoyo entre angelinos.

Fuera de la plantilla, Urías externó: “Mis mejores deseos, la verdad que les deseo lo mejor de corazón y hay que dar todo en el campo, saben que tienen todo el apoyo del país, que está con ellos día y noche”.

