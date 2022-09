Raúl Jiménez sobre estar en Qatar 2022: “No se si no estando disponible tenga sentido que vaya”

Conforme se acerca el momento de conocer la lista final crece más incertidumbre de los que quedarán fuera del Mundial, Raúl Jiménez es uno de los que apunta a estar en Qatar 2022, sin embargo, el propio delantero afirmó que no tendría sentido su convocatoria con Selección Mexicana en caso de no recuperarse de su lesión.

"La intención es que yo esté y me recupere lo más rápido posible de la lesión e ir; no sé, si no estando disponible tenga sentido que vaya; eso ya es decisión del Cuerpo Tecnico y de mi club, pero yo estoy trabajando y mentalizado de que llego", declaró en conferencia de prensa.

"Todos los jugadores somos importantes, habrá 26 convocados, 26 jugadores por el que puede pasar el hecho de hacer un buen Mundial, yo estoy concentrado al cien y muy contento de estar aquí de nuevo sabiendo que no voy a jugar, aunque este cambio de aires es necesario para seguir creciendo", añadió.

NO QUIERE IR AL MUNDIAL SI ESTÁ LESIONADO Raúl Jiménez se sinceró con @EnriqueVonBeas y afirmó que espera recuperarse antes de ir a Qatar “No se si no estando disponible, tenga sentido que vaya”#LaRadioDelMundial pic.twitter.com/n5FUokxlaP — La Octava Sports (@laoctavasports) September 23, 2022

Respecto a las constantes críticas de los aficionados al combinado nacional, el 'Lobo' mexicano recordó que cada vez que el equipo rema contracorriente los resultados suelen ser positivos.

"Se ha demostrado, ha habido muchísimas veces en donde la gente no ha creído mucho en la Selección y es cuando mejores resultados se sacan. Tampoco estoy diciendo que para sacar resultados tengan que tirarnos con todo, pero a veces es lo que motiva tambián a uno", aclaró Raúl.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: LA VOLPE PIDE AL TATA PONER A ANTUNA SOBRE ALEXIS COMO REMPLAZO DE TECATITO