Luis Enrique: 'Ha sido la mejor semana de entrenamiento desde que soy seleccionador'

De cara al encuentro que disputará la Selección de España frente a Suiza en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Nations League, el seleccionador Luis Enrique ha quedado satisfecho con el trabajo de sus jugadores y está preparado paea cualquier reto.

"Ha sido la mejor semana de entrenamiento de los jugadores desde que soy seleccionador. Incluso Borja y Nico que se estrenaban. Soy optimista con lo que se avecina. Semana bestial, incluso los que juegan poco, tienen nivel para competir. Zaragoza me trae buenos recuerdos. Los que somos mayores hemos vivido grandes momentos. He marcado. Destila fútbol. El público nos va a llevar en volandas. Espero que pronto estén en Primera como el Sporting", declaró el estratega español.

Por otra parte, el seleccionador nacional habló descartó en entrar en detalles sobre futuro en el banquillo, quien tiene a España en la primera posición del Grupo 2 de la Nations League con ocho unidades, producto de dos victorias y dos empates.

"No existe el futuro, existe el entrenamiento de hoy. No hay novedad porque así lo hemos querido. No me preocupa lo que pueda suceder. No queremos que nada cambie. Lo hemos acordado así las dos partes", indicó.

Finalmente, Luis Enrique pidió respeto por su rival en turno, quien a pesar de que se encuentra en el fondo del grupo, el estratega no subestimó a Suiza, pues lo consideró un equipo fuerte.

"Lo que sí me gustaría es que se respetara el himno de Suiza. La presión a los suizos, cuando ruede el balón. A nosotros casi siempre nos respetan y me gustaría que hiciéramos lo mismo. Ya en A Coruña y Málaga se respetaron los himnos de los rivales. Es un equipo duro, que nos lo podrá muy complicado", indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERGIO BUSQUETS SOBRE RUMORES DE SU SALIDA DEL BARCELONA: 'SE HAN HECHO OFICIALES COSAS FALSAS'