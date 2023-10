David Beckham reveló que Zidane fue el encargado de hacer que fichara con el Real Madrid

David Beckham recientemente estrenó su serie documental donde no solo se han tocado temas personales, sino que también se reveló como fueron los detalles para que el mediocampista inglés llegara al Real Madrid.

En uno de los capítulos de la serie, David reveló sobre su llegada al equipo español, en donde coincidió con Ronaldo, Zidane y Figo y juntos formaron a los temibles galácticos.

Beckham dio a conocer que el encargado de que el británico dejara al Manchester United y se uniera al Real Madrid fue Zinedine Zidane, pues el francés lo convenció de llegar a España en 2003.

“Zidane se me acercó. Él no habla mucho inglés y tampoco es que converse demasiado nunca... Me dio la mano y me dijo: ‘¿Te vienes a Madrid?”, mencionó David en su documental.

David jugó desde 2003 hasta 2007 con el Real Madrid, en donde consiguió una Supercopa de España y un título de LaLiga mientras estuvo vistiendo los colores del equipo merengue.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSG: KOLO MUANI, DEMBÉLÉ, HAKIMI Y KURZAWA SON SANCIONADOS POR CANTOS HOMOFÓBICOS