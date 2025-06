Definidos los cruces de Octavos de Final de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores entra en su Fase Final en busca de un campeón y con ello el asistente al Mundial de Clubes 2029, el certamen ha definido los cruces de los Octavos de Final que se llevarán a cabo en agosto.

Tras el sorteo uno de los partidos destacados para esta ronda estará entre River Plate, uno de los mejores equipo de la Fase de Grupos, quien se enfrentará a Libertad de Paraguay.

Mientras tanto, el actual campeón del torneo el Botafogo que sigue en busca del bicampeonato se medirá a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Finalmente la ronda es completada por: Atlético Nacional vs Sao Paulo; Fortaleza vs Vélez Sarsfield; Flamengo vs Internacional; Universitarios vs Palmeiras; Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata y Peñarol vs Racing.

¿Cuándo se juega?

Con las series definidas de los 16 equipos que aún continúan con vida en la Copa Libertadores, los equipos se enfrentarán en la ronda de los Octavos de Final entre el 12 y 16 de agosto y los partidos de Vuelta cerrarán entre el 19 y 21.

¿Cuándo se conoce al campeón?

Con un calendario como se ha venido realizando en las ediciones anteriores, la Copa Libertadores definirá a su campeón el próximo 29 de noviembre con la Gran Final disputándose en Lima, Perú.

Atlético Nacional (COL) - Sao Paulo (BRA)

Fortaleza (BRA) - Vélez Sarsfield (ARG

Flamengo (BRA) - Internacional (BRA)

Universitario (PER) - Palmeiras (BRA)

Libertad (PAR) - River Plate (ARG)

Cerro Porteño (PAR) - Estudiantes de La Plata (ARG)

Peñarol (URU) - Racing (ARG)

Botafogo (BRA) - LDU de Quito (ECU)

