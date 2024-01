¡Del Atlante a Qatar! México presente en la Copa Asiática con Daniel Lajud

No todos los futbolistas que juegan en la Selección Mexicana son nacidos en México; y no todos los naciodos en México juegan en la Selección Mexicana. La internacionalización del futbol ha abierto puertas para que jugadores representen a otra nación distinta a la que les vio nacer, y en el futbol mexicano no es la excepción.

Mientras en el Tricolor hay casos, actualmente, como los de Santiago Giménez y Julián Quiñones, nacidos en Argentina y Colombia, respectivamente, en otras selecciones hay jugadores convocados pese a nacer en territorio azteca. Uno de los casos más sonados es el de Daniel Lajud, originario de Veracruz, y que actualmente está en la Copa Asiática con la Selección de Líbano.

De la Liga de Expansión a la AFC

Fue en junio de 2022 que el delantero anunció que portaría la casaca de los Cedros, luego de recibir el pasaporte libanés por parte de su padre. Recibió su primer llamado para un amistoso de en noviembre de ese año, ante Kuwait, en el cual jugó 67 minutos.

Posteriormente sumó minutos ante Emiratos Árabes Unidos (81 minutos) y Omán (67) minutos, en diciembre de 2022 y marzo de 2023, respectivamente. Tras ello, no fue convocado para la Copa Intercontinental ni el Campeonato de la SAFF (Sur de Asia), y reapareció hasta un amistoso contra Tailandia en septiembre del año pasado, en el cual sumó apenas 5 minutos.

Tras el despido del croata Nikola Jurcevic, el montenegrino Miodrag Radulovic se hizo cargo de la selección libanesa en enero de este año y convocó a Lajud para el amistoso ante Arabia Saudí previo a la Copa Asiática.

Ya en el torneo de la Confederación Asiática, el originario de Veracruz se quedó en la banca en la derrota 3-0 contra Qatar, pero buscará sumar minutos en su próximo compromiso, el próximo miércoles 17 de enero, contra China.

