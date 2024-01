Luis Suárez confiesa que quiso abandonar Barcelona y llegar a la MLS en 2019

El delantero uruguayo, Luis Suárez, fue presentado como nuevo futbolista de Inter Miami de cara a la temporada 2024 de la MLS.

El atacante confesó que pensó en llegar a la Liga estadounidense mientras jugaba para Barcelona en 2019.

“Creo que en 2019, 2020 es donde más ganas tenía, pero físicamente me sentía bien para seguir en Europa y por eso voy al Atlético. No se dio la posibilidad, cuando me voy a Gremio empezó a existir esa posibilidad, pero tenía contrato y quería ser profesional.

“Estando amigos y compañeros acá me ilusionó esa chance”, expresó en rueda de prensa.

El equipo de las garzas compartió en sus redes sociales una imagen de los cuatro amigos. Suárez reconoció que nunca pensó volver a jugar con ellos, pues en algún momento los cuatro soñaron con retirarse en el Barcelona.

“La verdad no me lo imaginaba porque pensaba que Leo iba a terminar su carrera ahí en el Barcelona, Sergio y Jordi también, pero el futbol es eso, muy cambiante, nosotros nos imaginábamos y soñábamos con retirarnos en el Barcelona. El volver a encontrarnos dice mucho de la amistad que tenemos, de lo bien que nos conocemos dentro de la cancha, disfrutar y querer ganar que es el ADN nuestro, tenemos un ADN competitivo”, señaló.

