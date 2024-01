Hijo de Maradona aseguró que mataron a su padre: "Tengo una idea de quién es el culpable"

La muerte de Diego Armando Maradona no solo fue dolorosa para el mundo del futbol, sino también para su propia familia, pues Diego Armando Maradona Júnior, hijo del histórico jugador, aseguró que "mataron" a su padre.

"Hay una investigación abierta. Nosotros -sus hijos- tenemos mucha fe en la justicia argentina. Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea, pero no puedo decirla. Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho", comentó para el programa Verrisimo de Mediaset Italia.

Además, el hijo del exfutbolista, producto de la relación entre Diego Armando Maradona con Cristiana Sinagra explicó sobre cómo fue que vivió la muerte de su padre.

"Intento ver las cosas desde el lado positivo. Luché durante mucho tiempo con mi madre y con toda la familia por el reconocimiento de la paternidad, y al final tuve el privilegio de estar cerca de él y tener una relación normal entre padre e hijo. Fueron cuatro años muy bonitos", comentó.

Actualmente, la partida de Maradona lleva tres años desde su fallecimiento, pero su legado sigue siendo recordado por los fanáticos del futbol y en Nápoles, donde se convirtió en una leyenda del deporte.

