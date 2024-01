Javier Aguirre rechazó los millones de Arabia Saudita por 'culpa' de su esposa

Javier Aguirre ha dirigido en diversas ligas alrededor del mundo, además de que ha tenido la oportunidad de entrenar a la Selección Mexicana, Selección de Japón y Selección de Egipto.

Ahora, el entrenador reveló para el programa 'El Chiringuito' que tuvo la oportunidad de partir hacia Arabia Saudita para convertirse en su entrenador, pues el país árabe estuvo buscando un técnico tras la salida de Hervé Renard en el 2023.

Durante el programa, Aguirre reveló la razón por la que no terminó partiendo, ya que a pesar de que la oferta económica iba aumentando, su esposa fue la que tuvo la decisión final.

"Me llamó la selección de Arabia y dije que no. Si eran dos eran cuatro. Luego ocho... luego catorce. Mi mujer me dijo que me iba solo y lo rechacé", contó para el programa.

Promesa de retiro

Además, Javier destacó sobre la promesa que realizó hace un tiempo donde prometió retirarse ya como entrenador, algo que por el momento el técnico mexicano no ha cumplido.

"De jugador dije, nunca voy a ser entrenador. Ya también dije que a los 50 años me iba a retirar", señaló.

