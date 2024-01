Diego Cocca y Jaime Lozano estuvieron a cargo de la Selección Mexicana en 2023, pero un nombre que estuvo vinculado con el equipo tricolor constantemente fue Guillermo Almada. El uruguayo hizo un gran trabajo para coronarse con Pachuca en el Apertura 2022 y fue el elegido, pero al final la situación dio un "vuelco inesperado".

En entrevista con TUDN, el propio Almada confesó que le informaron que era el elegido para el banquillo del Tri. Sin embargo, algo pasó y ya no llegó, aunque todavía no entiende qué ocurrió. "Estoy habituado a eso, todavía no comprendo, no porque no nos eligieran a nosotros, sino porque nos llamaron, nos confirmaron en la votación, que estaba todo resuelto".

"De un día para otro se cambió la resolución, a pesar de la confirmación que nos comunicaron de muchas partes, se terminó eligiendo a otro entrenador. Hasta que esto no se confirma oficialmente, se puede cambiar de opinión, puede cambiar. Hoy está Jimmy, y con lo que podamos colaborar, colaboraremos. Yo disfruto con lo que tengo", agregó con respecto a la designación de Lozano.

Y aunque por ahora está contento en la Liga MX al frente de Tuzos, reconoció que no pierde esperanza de llegar a Selección Mexicana en un futuro. "Sí, México tiene jugadores de calidad, generar cosas que no se han generado a lo largo de su historia".

Finalmente, consideró que es real que la cantidad de extranjeros dificulta que futbolistas nacionales jóvenes se adapten en Primera División, pero espera que los canteranos que ha debutado en Pachuca lo logren. "A los jugadores se le cierran las puertas por la cantidad de extranjeros".

"Al futbolista mexicano le cuesta más que al uruguayo, ecuaoriano, creer en sus condiciones, le cuesta acoplarse en Primera División, nosotros debemos darle la confianza, que vaya en su juego, características y se vea potenciado en el juego colectivo", finalizó.

