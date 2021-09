Dibu Martínez, tras Argentina vs Brasil: 'Nunca dudamos en venir por amor a la camiseta'

A pesar de las restricciones de la Premier League, para no permitir a sus futbolistas viajar a ciertos países para disputar las Eliminatorias mundialistas por las restricciones de covid-19 que imperan en el Reino Unido, el arquero argentino Damián Emiliano Martínez, aseguró que él y sus compatriotas tenían claro que debían viajar para representar a la Albiceleste.

"Los cuatro que jugamos en Inglaterra nunca dudamos en venir a la selección de Argentina por el amor que sentimos por la camiseta. Por más que la Premier no nos dejaba venir, nosotros quisimos venir para estar con el grupo. Sobre todo porque fue después de ganar la Copa América", reveló Martínez a la prensa desde el Aeropuerto de Ezeiza antes de partir de Argentina.

"Necesitaba jugar estos partidos para aportar lo máximo para la selección. Ahora esperemos que podamos ganar el jueves", agregó.

Respecto al escándalo que se dio durante el juego ante Brasil, el guardameta confesó que los jugadores no sabían bien lo que pasaba con las autoridades sanitarias amazónicas.

"No entendíamos nada. Había rumores de que no podíamos jugar el partido, pero nos hubieran dicho antes para no armar tanto quilombo. Era simple, fue una lástima porque estábamos con confianza y sabíamos que íbamos a ganar.

"Todos vieron lo que pasó. Todo el mundo quería disfrutar de un gran espectáculo y terminó viendo ese papelón", sentenció Dibu Martínez.

