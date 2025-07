Diego Cocca rompió el silencio y explicó sus motivos para dejar a Talleres de Córdoba

Este miércoles Diego Cocca presentó su renuncia como director técnico de Talleres de Córdoba, apenas días antes del debut del equipo en el Torneo Clausura 2025. La decisión sorprendió al entorno futbolístico, ya que el entrenador no llegó a dirigir ni un solo partido al frente del club.

Córdoba explicó sus motivos para salir de Talleres

Desde el aeropuerto de Córdoba, Cocca brindó sus primeras declaraciones tras la salida. "Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería, habíamos hablado", señaló y dejó entrever desacuerdos con la conducción del club, sobre todo en lo relacionado a la planificación del plantel.

Diego Cocca dio sus motivos para dejar Talleres | X: @CATalleresdecba

"Lamentablemente, por un montón de motivos no se pudo llegar a esa realización de parte del plantel interno", y apuntó a la falta de refuerzos y a la incertidumbre por posibles salidas. “Hay tres o cuatro jugadores todavía con posibilidad de venta y no ha venido ningún refuerzo. Es una lástima, a mí no me gusta. Es un momento realmente incómodo”, agregó.

Cocca aseguró que su intención era "hacer las cosas bien en Talleres" y "tener un equipo competitivo en serio", pero consideró que las condiciones no estaban dadas para continuar.

Cocca señaló que hubo desacuerdos con el club | X: @CATalleresdecba

Carlos Tévez dirigirá a Talleres

Horas después de la renuncia, Talleres oficializó la llegada de Carlos Tévez como nuevo entrenador. “La Comisión Directiva tomó la decisión de contratar a Carlos Alberto Tévez como nuevo director Técnico del Plantel Profesional Albiazul”, informó el club a través de un comunicado.

Carlos Tévez será el nuevo estratega de Talleres | X: @CATalleresdecba