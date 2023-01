El delantero del Borussia Dortmund, Sebastian Haller volvió a entrenar con su equipo tras la batalla de cáncer de testículos que le ha impedido volver a la cancha desde el verano pasado.

A través de sus redes sociales, el francés compartió una fotografía de él realizando ejercicios en el gimnasio y lo acompañó de un mensaje.

"Buen año a todos ! ¡Y empieza muy bien porque es sinónimo de volver al campo! El 2022 no fue el año más fácil pero me preparó para asumir todos los nuevos desafíos que me ofrecerá el 2023. Con muchas ganas de volver a veros a todos" comunicó el punta en sus redes sociales junto a varias fotos en las que se le ve ejercitándose.

Cabe mencionar, que Haller se sometió a un par de operaciones a finales de novimebre con el objetivo de extripar íntegramente el tumor que tenía y lo cual resultó un éxito.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACO VILLA 'REAPARECIÓ' EN REDES SOCIALES Y PREOCUPÓ POR SU ASPECTO FÍSICO ACTUAL