DT del PSG no cree que el Mundial enturbie la relación de Messi y Mbappé

No se romperá la relación. Lionel Messi le ganó la Copa del Mundo a Kylian Mbappé en la Final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, y el entrenador del Paris Saint-Germain, donde juegan ambos delanteros, señaló que la relación entre La Pulga y Donatello no se verá afectada por el hecho.

“No creo que haya nada”, aseguró Christophe Galtier, mientras que no quiso comentar sobre las celebraciones subidas de tono por parte del Dibu Martínez. “En la celebración de los argentinos no me corresponde a mi comentar lo que hizo el portero”.

Galtier señaló que “Leo no tuvo un mal comportamiento”, y aseguró que “en los cuatro meses que llevo aquí, creo que la relación que tiene con Kylian es buena”, por lo que no cree que el vestidor se enturbie, pues Mabppé también tuvo buen comportamiento tras perder la Final en el Mundial de Qatar 2022.

“El comportamiento de su portero es otra cosa, no lo voy a comentar. Pero Kylian tuvo una buena actitud, estaba decepcionado por la derrota, pero fue a felicitar a Leo con mucha clase. Creo que es bueno para el deporte y para el equipo.

“Lo que vi es que Kylian y Leo se dieron la mano sobre el césped. Son dos jugadores que se respetan mucho. Quiero destacar la actitud de Kylian, que fue a felicitar a Leo y al entrenador argentino

Cabe recordar que Lionel Messi tiene hasta el 3 de enero de 2023 para reportar con el PSG tras sus vacaciones después de la Copa del Mundo, mientras que el conjunto parisino regresará a la actividad este miércoles en la Ligue 1.

