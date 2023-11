El director técnico mexicano del Municipal Grecia, Javier San Román, compartió sus reflexiones sobre diversos temas y se 'creció' al mencionar que él podría estar en Madrid o Nueva York por su preparación, sin embargo, prefiera dirigir en Costa Rica.

El estratega mexicano expresó su satisfacción por el esfuerzo de su equipo ante el líder del torneo, pero también abordó la sanción de 5 partidos que recibió tras ser expulsado por el árbitro Josué Ugalde en el Estadio Chorotega. San Román comparó su tarjeta roja con un reclamo previo del entrenador liguista Andrés Carevic, cuestionando la comprensión del árbitro ante la situación crítica del Municipal Grecia.

"Josué Ugalde no entiende que el Municipal Grecia se juega la vida en cada jugada, es un club que tiene más de 60 colaboradores, directos e indirectos. Un técnico como yo, que en lugar de estar viviendo en Madrid, Miami o Nueva York, estoy aquí, entrando a matar, a ensuciarme por mi gente, por la ciudad y los jugadores, yo prefiero estar aquí matándome con mi gente y mis colaboradores, con mi afición, eso quizá Josué Ugalde y la Comisión de Arbitraje no lo entiende", expresó en conferencia de prensa.

Además, San Román destacó su maestría y éxito empresarial, subrayando que podría vivir donde quisiera, pero elige estar en Grecia por su pasión por el fútbol.

"Yo tengo una maestría, yo puedo vivir en Miami, gracias a mi trabajo, porque me he partido el alma, tengo empresas, a mis negocios le va bien, y afortunadamente puedo vivir donde me dé la gana, pero estoy aquí porque mi pasión es el fútbol, esto es sentimiento, Grecia nos lo ha dado todo, hay una afición que quiere a su equipo, hay comercios que quieren que su equipo se quede en primera", comentó.

A pesar de las palabras apasionadas, la realidad del Municipal Grecia es desafiante, pues ocupa el último lugar con 12 puntos debido a 13 derrotas, 6 empates y 2 victorias.

