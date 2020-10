DT Selección de España: 'Adama Traoré no es sólo velocidad y físico'

Previo al juego de la UEFA Nations League entre España y Suiza Luis Enrique, director técnico de la selección de España, alabó las cualidades de Adama Traoré, quien debutó con La Furia Roja en el juego pasado ante Portugal.

"Adama es un caso especial, no trabaja pesas, como se dice. Hay que fiarse. La genética y el trabajo están ahí, no lo ha escondido. No se equivoquen, él no es solo velocidad y físico", aseguró Luis Enrique.

"Es capacidad para mantener el balón, es muy hábil, ya lo verán. No hay una táctica para él ni para ningún jugador. La táctica trata de potenciar las individualidades, pero desde lo colectivo", añadió.

Además, el estratega señaló que hay todavía algunos jugadores veteranos del combinado ibérico que tienen más para dar.

"Si Sergio Busquets sigue al nivel de los últimos 11 años, estoy seguro de que será un pilar en la próxima Eurocopa. Pero obviamente a ciertas edades cada vez estás más cerca de retirarte. Diciendo esto no quiero retirar a nadie, ni a Sergio Ramos, ni a 'Busi' ni a nadie, pero es algo obvio. A la selección irán los que estén mejor, así de simple", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANI ALVES: CONDENAN A UN AÑO DE PRISIÓN AL HOMBRE QUE ROBÓ EN CASA DEL BRASILEÑO