Warner Bros obliga al “Harry Potter brasileño” a cambiar su nombre: esto fue lo que pasó

Un cantante e influencer brasileño que se hacía llamar Harry O Bruxo anunció que cambiará su nombre artístico a “O Bruxo” tras recibir una advertencia de Warner Bros. Discovery, empresa que posee los derechos de la franquicia Harry Potter.

El músico, cuyo nombre real es Enzo y que actúa dentro del género musical arrocha, construyó su marca en redes sociales aprovechando su notable parecido físico con Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter en las películas.

El parecido físico con Daniel Radcliffe convirtió al cantante en una sensación viral en redes sociales. / @bruxocantor

¿Qué motivó la notificación de Warner Bros?

Warner Bros. envió una notificación formal a través de su área legal de marcas y patentes, indicando que el uso del nombre “Harry” en su identidad artística no estaba autorizado, ya que podría infringir los derechos de propiedad intelectual de la franquicia cinematográfica.

Warner Bros. notificó al artista por el uso del nombre “Harry” vinculado a la franquicia cinematográfica. / @bruxocantor

La empresa advirtió sobre posibles problemas legales derivados de seguir utilizando la palabra “Harry” en un contexto comercial, lo que llevó al artista a tomar la decisión de hacer un rebranding voluntario de su identidad.

El cambio de identidad artística y su mensaje

En un video publicado en sus redes sociales, el cantante explicó que no desea conflictos con el estudio cinematográfico y que respeta profundamente la marca original. Por ello decidió que a partir de ahora su nombre será únicamente “O Bruxo” (que significa “El brujo”).

El músico explicó a sus seguidores que a partir de ahora se presentará únicamente como “O Bruxo”. / @bruxocantor

El artista también enfatizó a sus seguidores que no es Harry Potter y agradeció el apoyo que ha recibido a lo largo de su trayectoria, mostrando una actitud positiva frente al cambio.

De la viralidad a una carrera musical consolidada

El parecido físico con Radcliffe fue un factor clave para que el influencer se volviera viral: en varios de sus videos aparecía con filtros, lentes de contacto azules y vestuario alusivo al universo mágico de Harry Potter, lo que ayudó a impulsar su alcance en plataformas como Instagram y YouTube.