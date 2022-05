Dueño del Napoli sobre oferta culé por Koulibaly: 'Barcelona no tiene dinero para comprar a nadie'

El presidente y dueño del Napoli, Aurelio De Laurentiis fue claro y tajante cuando se le preguntó sobre una posible oferta del Barcelona por el defensor celeste Kalidou Koulibaly.

"El Barcelona no se ha comunicado conmigo y creo que el Barcelona no tiene dinero para comprar a nadie. Creo que le impidieron hacer traspasos durante un tiempo determinado. El momento es bastante complicado, hay que hacer estas preguntas en el Barcelona", aseguró el mandamás del conjunto napolitano a Gerard Romero para el canal de Twitch Jijantes.

"Koulibaly es un símbolo de Napoli y si ya no quiere estar, debe decidirlo. Queremos que se quede, pero a la gente no se le puede obligar. Cada uno tiene su propia dignidad y sus propias necesidades. Respetamos a todos. Nunca he obligado a nadie a quedarse ni siquiera con un contrato largo. Nunca. Quizás el único fue Mazzarri, un querido amigo al que saludo, que después de dos años me dijo que se quería ir. 'No, te tienes que quedar aquí'. Y muy conveniente y respetuosamente se quedó y nos dio cuatro años de satisfacción", agregó el propietario.

De Laurentis, presidente del NAPOLI, en @JijantesFC “El Barça no puede pagar por Koulibaly porqué no tiene dinero” pic.twitter.com/hDDhKlvnyI — Gerard Romero (@gerardromero) May 20, 2022

Incluso el propio Koulibaly aseguró en días pasados que no sería fácil una salida del Napoli.

"Si tengo que irme algún día, lo haré limpiamente, en lugar de pelearme con el club... Los hinchas del Napoli no se merecen que me enfade ni portarme mal con el presidente", dijo el sengalés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSG CONFIRMÓ LA BAJA DE ÁNGEL DI MARÍA PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA