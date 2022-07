Eden Hazard al Real Madrid: "Quiero mostrarle a la gente que puedo jugar en este club"

Eden Hazard comentó con 'ESPN' estar listo para regresar a la cancha con el Real Madrid luego de haberse perdido los éxitos del conjunto tras una serie de lesiones que le imposibilitaron pisar el terreno de juego.

El jugador se encuentra en concentración con los merengues en Estados Unidos, país en el que disputarán ante Barcelona el Clásico Amistoso como parte de la pretemporada.

"Quiero mostrarle a la gente que puedo jugar en este club, es mi única razón.

"Por algunas temporadas no he jugado mucho, así que quiero demostrar lo que soy capaz de hacer en el cancha, ése es mi único objetivo".

Durante las celebraciones de la escuadra de Carlo Ancelotti tras ganar la Champions, el futbolista tomó el micrófono ante el público y se comprometió a superar sus problemas físicos para poder demostrar de lo que está hecho.

"Cuando juegas futbol lo que quieres es estar en la cancha y cuando no estás ahí te preguntas qué pasa porque antes no tenía lesiones y empiezas a aprender, es una forma de aprender cómo cuidar de tu cuerpo en diferentes formas, es un buen reto, como dije, ahora estoy sano y listo para jugar.

"No es fácil, especialmente cuando no sabes por qué te lesionas, sabía que había algo mal con mi cuerpo por eso me sometí a una cirugía al final del año pasado, para aclarar mi mente y estar listo en la cancha tratando de hacer lo que quiero".

El delantero confesó que se tuvo que mentalizar para poder jugar con su selección, y agregó que ha hecho lo que está en sus manos para regresar sano a la pretemporada.

"No, pasé dos semanas con Bélgica después de la temporada, jugué cuatro partidos, no los 90 minutos, pero sí en mi mente fue decir, ‘ok, no siento más dolor, puedo jugar’, disfruté mis vacaciones, fue sólo un mes e hice lo suficiente para llegar a la pretemporada".

"Sano, puedo jugar, hacer lo que quiera en la cancha, espero mantenerme así dos o tres años más y hacer lo que me gusta", inistió el belga.

HAZARD ES DUDA PARA EL CLÁSICO DE PRETEMPORADA

'Diario AS' reportó que el jugador se retiró del entrenamiento previo al partido ante Barcelona con "carga muscular", por lo que todo indicaría que su presencia en el encuentro no es segura debido al historial que maneja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: ARSENAL FICHÓ A ALEX ZINCHENKO POR 38 MILLONES DE EUROS