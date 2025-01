Efraín Juárez rompe el silencio y revela razón de su renuncia de Atlético Nacional

El entrenador mexicano Efraín Juárez sorprendió a propios y extraños al anunciar su salida del Atlético Nacional tras una sola temporada al frente del equipo. Esta decisión llegó pocos días después de haber guiado al conjunto colombiano a conquistar el doblete, ganando la liga y la copa local.

Ahora, una semana después de su renuncia, Juárez aclaró las razones detrás de su decisión en una entrevista para ESPN. Según el estratega, las diferencias en los canales de comunicación dentro de la estructura del club fueron determinantes para su renuncia.

“Siempre he sido honesto y claro en mis principios y valores. Entendiendo eso, pasaron circunstancias que al final, a mi punto de vista, no fueron acordes a lo que yo entiendo. Por eso tomé la decisión de renunciar”, afirmó Juárez.

Se fue tras ganar el doblete | X @nacionaloficial

El mexicano explicó que nunca exigió fichajes específicos y confió plenamente en el trabajo del área deportiva. Sin embargo, destacó que esperaba una mayor participación en la toma de decisiones relacionadas con los refuerzos del equipo.

“Cuando llego a Nacional, el grupo ya estaba formado. Confié en los grandes seres humanos y jugadores que tenía el equipo y también en la gente que estaba haciendo un gran trabajo. Mi entendimiento, basado en mi experiencia, es que el técnico también debe estar involucrado en la planificación de los fichajes”, detalló.

Criticó la falta de comunicación | X @nacionaloficial

Juárez también relató que permaneció en Medellín durante las vacaciones para planificar la próxima temporada, que incluía el reto de la Copa Libertadores. No obstante, señaló que se enteró de la llegada de jugadores a través de medios externos o después de que las contrataciones ya habían sido concretadas.

“Aunque los jugadores que llegaron son grandes futbolistas y no tenía objeción alguna, me extrañó la falta de consulta. No era la forma en la que estoy acostumbrado a trabajar. Hablamos al respecto y acordamos que esto no volvería a suceder. Pero el martes siguiente ocurrió algo que, desde mi perspectiva, no podía dejar pasar”, concluyó.

No lo consultaron en fichajes | X @nacionaloficial

