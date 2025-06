¿El mejor futbol? Equipos de Sudamérica se imponen al Europeo en el Mundial de Clubes

Está por concluir la Fase de Grupos; sin embargo, hasta el momento, tras las dos jornadas disputadas en el Mundial de Clubes el dominio de los equipos sudamericanos se ha evidenciado sobre las otras confederaciones y especialmente sobre el futbol europeo.

Mundial de Clubes l CRÉDITO:AP

Son seis los equipos que representan a Sudamérica en este torneo; Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Boca Junior y River Plate, todos han sumado al menos un punto a excepción de los Xeneizes que cayeron ante Bayern Munich.

Y es que, en enfrentamientos directos entre dos de las más grandes confederaciones de fútbol (Conmebol y UEFA) los sudamericanos llevan ventaja siendo en la segunda jornada la más evidente tras los resultados.

Flamengo l CRÉDITO:AP

Conmebol vs UEFA

El primero de ellos se dio en el Grupo B con la victoria por la mínima del Botafogo ante el París Saint-Germain y el segundo con victoria del Flamengo sobre el Chelsea en el Grupo D, la única derrota fue para Boca Juniors que se enfrentó a Bayern Múnich.

Cabe mencionar, que en la Jornada inaugural hubo triple empates en enfrentamiento directos; Porto vs Palmeiras (Grupo A), Boca Juniors vs Benfica (Grupo C) y Fluminense vs Borussia Dortmund (Grupo F)

Para la tercera fecha y cierre de la Fase de Grupos habrá dos enfrentamientos, Botafogo vs Atlético de Madrid (Grupo B) y River Plate vs Inter de Milán (Grupo E).

Botafogo l CRÉDITO:AP

Enfrentamientos directos

Conmebol - 2

Empate - 3

UEFA - 1

