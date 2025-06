¿El oso del torneo? Matt Freese portero de Estados Unidos 'regaló' el gol del empate para Haití

El oso de la Copa Oro. Durante el minuto 19 del primer tiempo, cuando la Selección de Estados Unidos ya tenía la ventaja, el portero Matt Freese cometió un fallo garrafal que terminó en el empate momentáneo para Haití.

Tras una jugada defensiva rutinaria, el defensor Tim Ream retrasó el balón hacia su portero. Freese intentó devolverle la pelota, pero su pase fue deficiente, lo que dejó al atacante haitiano Louicius Deedson dentro del área y sin marca. Sin titubear, Deedson aprovechó el regalo y mandó el balón al fondo de la red.

Regaló el empate | MEXSPORT

El tanto revitalizó al conjunto haitiano, que necesitaba una combinación de resultados para avanzar a la siguiente ronda, ganar su partido y esperar una derrota de Arabia Saudita ante Trinidad y Tobago. Por un momento, ese escenario parecía posible, ya que los trinitenses se imponían ante los sauditas en el otro partido del grupo.

Sin embargo, Arabia Saudita logró igualar el marcador, lo que complicó las aspiraciones de Haití. Finalmente, Estados Unidos se repuso del error de su portero y terminó llevándose la victoria, sellando así su pase a la siguiente fase del torneo.

Empató el partido | MEXSPORT

A pesar de que el equipo dirigido por Mauricio Pochettino llegó al encuentro con la clasificación asegurada, el desempeño del conjunto norteamericano dejó dudas, especialmente por errores como el protagonizado por Matt Freese.

Ahora, como líder de grupo, los norteamericanos apuntan a enfrentarse a Jamaica o Guatemala en la siguiente ronda del torneo.

Don Louicius will not be denied 🇭🇹 pic.twitter.com/mU0cAI7JMW

— Gold Cup (@GoldCup) June 22, 2025