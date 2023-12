Endrick sobre el racismo: "Ya lo sufrí, no me importa, cuanto más lo hagan, mas me reiré en su cara"

Endrick, joven jugador brasileño del Palmeiras, visitó Madrid previo a su llegada al equipo merengue, misma que ocurrirá de cara a la campaña 2024-2025.

En su visita a la capital española, Endrick se dio el tiempo de conceder una entrevista para el diario MARCA donde, entre otros muchos temas, habló acerca del racismo que sufren sus compañeros del Real Madrid y la Selección Brasileña, Rodrygo Goes y Vinicius Jr.

"Ya sufrí racismo, pero no me importa, cuanto más lo hagan, más me reiré en su cara. Estoy en la lucha con Vini, Rodrygo y todos los que sufren racismo. Pueden decir lo que quieran hacerme gestos… No me importará y creo que eso les enfadará más. Es la mejor manera de combatir el racismo", comentó Endrick.

Además del tema que ha afectado a sus compañeros de selección en Madrid, Endrick también habló sobre lo que espera del día a día en el conjunto merengue, donde busca consolidarse en "La Casa Blanca" y en el Santiago Bernabéu.

"Espero tener una brillante carrera ahí, en un gran estadio, impresionante. Es un sueño desde niño. Todos los niños lo tienen, muchos cracks del fútbol han jugado ahí. Fui a un partido hace un tiempo y pude vivir el ambiente, los seguidores… Me hará muy feliz jugar ahí", finalizó.

