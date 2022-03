Enric Masip, directivo del Barça, sobre fichar a Haaland: 'Es difícil, pero no imposible'

Erling Haaland se convirtió en el jugador más deseado por los equipos Europeos luego de demostrar su calidad en el Borussia Dortmund, por ello conjuntos como el Barcelona han mostrado interés en el noruego en los últimos meses aunque la situación económica del club ha hecho que sea complicado el concretar el traspaso, dejando como favoritos al Real Madrid o al Manchester City.

Sin embargo, Enric Masip, asesor de la presidencia de los blaugranas, aseguró en entrevista con COPE que no es algo imposible a pesar de las finanzas de los catalanes.

"El fichaje de Haaland es difícil, pero no imposible, se tienen que dar muchas circunstancias para poder lograrlo. El club, pese a la situación económica, está buscando fórmulas para seguir fichando. Me remito a lo que dijo Laporta, el club va a fichar, pero para que venga alguien, debe haber salidas. El Barça debe fichar a los mejores y él (Haaland) es un grandísimo jugador", dijo el directivo.

Asimismo, Masip comentó la situación de Ousmane Dembélé asegurando que el galo no se ha pronunciado al respecto. "No se sabe que va a pasar con la renovación. Es un jugador determinante y me parece bien que Xavi lo use mientras piensa su futuro. El jugador no ha dicho nada y no ha habido más comunicación. El equipo no se ha planteado nada", indicó.

Barcelona reafirmó el gran momento por el que pasa tras golear al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, logrando una racha de más de 10 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones. Actualmente se encuentran en el tercer lugar de LaLiga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KYLIAN MBAPPÉ A POGBA: "ESTOY BASTANTE HARTO"