España vs República Checa: A ganar para no perder el paso en el Grupo B

España enfrentará a República Checa en un duelo por el segundo lugar del Grupo B en la UEFA Nations League. En la primera vuelta de este torneo empataron a dos en el SINOBO Stadium.

En el comienzo de la segunda vuelta de la Nations League, la Roja se medirá ante los checos en el Estadio La Rosaleda en Málaga. España llega a este compromiso como segundo del grupo con cinco puntos después de su victoria de 1-0 ante Suiza. Por su parte, República Checa se planta en la tercera posición del sector con 4 unidades después de perder 2-0 con Portugal.

Previo a este duelo, Luis Enrique habló sobre el partido que tuvieron ambas selecciones la semana pasada: "No estuvimos bien en el primer partido porque no hicimos una buena presión y no adelantamos la línea defensiva cuando tocaba. República Checa defensivamente fue top, por la densidad de jugadores nos cerraron espacios. También nos generaron complicaciones con una presión alta. Tenemos que mejorar el aspecto defensivo y ser más efectivos en ataque.

Por su parte, Jaroslav Šilhavý (DT República Checa) fue claro con el estilo de juego que presentará España. "España no cambia su forma de jugar. Así es como aplastan a los rivales y va a ser peor porque juega en casa. También llega aquí dolida por el punto que les arrancamos. Va a ser más difícil, lo sabemos. En todos los aspectos del juego, España tiene un plan muy claro. Presiona muy arriba y su idea es mantener siempre esa presión”.

