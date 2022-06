Exagente de Lewandowski sobre jugar en la Premier League: "Tiene mucho miedo"

Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros del planeta y en las últimas horas se le ha vínculado con el Barcelona, luego de que hiciera público su deseo de no continuar con el Bayern Múnich.

Sin embargo, el polaco pudo salir del club bávaro en años anteriores. Cezary Kucharski, exrepresentante del futbolista hasta 2018, señaló que que pudo ir a la Premier League. Pero, Lewandowski no quisó jugar en Inglaterra.

“Siempre escuché a Robert dar una explicación infantil de que llueve mucho en Inglaterra. Pero creo que la verdadera razón fue que no creía que pudiera ser tan eficiente como en Alemania. Robert tenía mucho miedo de eso”, comentó el exagente en entrevista para Sport1

A pesar de que los culés llevan en mano para fichar al polaco, el Paris Saint-Germain es otro de los equipos que están en la puja por llevarse al atacante. Al respecto, el expromotor confesó que lo ve poco probable.

“¿PSG? No se me permitió negociar con el PSG en el pasado porque la esposa de Robert no quería ir a París. Tal vez eso ha cambiado ahora”, sentenció.

El futuro de Lewandowski se decidirá en los próximos días, lo que es un hecho es que no seguirá en el Bayern Múnich.

