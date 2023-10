Exjugador del Real Madrid narra tormento en Israel: 'No ha muerto gente, están matando gente'

El mediocampista español, José Rodríguez Martínez, de 28 años, jugador del equipo israelí Hapoel Tel Aviv y quien pasara por las filas del Real Madrid, ha compartido su experiencia y sentimientos después de ser rescatado de Israel y regresar a España.

"Estoy ya en casa, en España. Tengo sentimientos encontrados. Por una parte me encuentro bien por haber podido salir, pero por otra estoy pensando todo el rato en lo que se está viviendo allí. Tengo muchos amigos en la zona. Tengo toda mi vida allí. Estoy a salvo, pero conectado todo el rato con Israel", mencionó el jugador para Marca.

Rodríguez Martínez evitó adentrarse en cuestiones políticas, pero no escatimó en expresar su preocupación por la situación en Israel. "Dicen 'hay que parar ya'. Pero es que no se trata de parar ya. Se trata de que en Israel no ha muerto gente, han asesinado a gente. No es lo mismo. Entiendo que, en algunas guerras, mueren inocentes y forma parte de eso. Pero agarrar a niños y decapitarlos es algo que no tiene nombre", declaró el futbolista.

El jugador también compartió detalles sobre la vida cotidiana en Israel durante los ataques. "Cuando suenan las sirenas en todo el país, dependiendo de la zona, tienes un tiempo para entrar al búnker. En mi zona, que está a 60 km de la franja de Gaza, tienes un minuto y medio desde que suena la alarma para entrar en el búnker. Tampoco es alarmante porque tardas tres segundos en entrar en el búnker. Y, después, tienes el mismo tiempo para salir cuando deja de sonar", explicó.

En cuanto a su futuro, el jugador manifestó su deseo de regresar a Israel una vez que la situación esté bajo control. "Mi familia no quiere que me vaya. Mis padres me dicen que ponga al hijo en el colegio, pero les he dicho que quiero esperar. Van a hacer todo lo posible para que me quede. Pero no sabemos qué va a pasar.

"El club está centrado en la guerra a pesar de ser un club deportivo. No quieren saber nada del futbol siendo un club deportivo. Es lo bueno que tienen en Israel, que son 100 por ciento patriotas. Van todos en el mismo camino. Le tengo envidia al país por eso, creo que muchos se tienen que fijar en el país por eso", concluyó el futbolista.

