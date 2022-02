Fantasma Figueroa agradeció a México durante su presentación como DT de Nicaragua

Marco Antonio Figueroa fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Nicaragua y durante su presentación, el exjugador de Morelia y América aprovechó para agradecer a México por la hospitalidad y trato que ha recibido, muy diferente al de su país, Chile, en donde lo tachan de ser un técnico duro en el trato con los jugadores.

"Vengo de una familia de cinco hermanos, mi papá fue minero y gracias a él tengo educación. Crecí duro. Entonces, de la parte de donde más mal me han tratado es en mi país, por eso vivo en México desde hace 30 años, donde me respetan, me quieren y cuidan", declaró el Fantasma.

"Una de las cosas por las que me trajeron a este país es por mi disciplina para trabajar y armar equipos. Si bien, no soy del agrado de mucha gente en mi país, tengo logros importantes y eso habla un poco de cómo me manejo con los equipos", continuó.

Presentación del estratega chileno Marco Figueroa (@ghostfigueroa) que estará al mando del cuerpo técnico - Proyecto de nación copa del mundo 2026. pic.twitter.com/NRfQVU8mEU — FENIFUT NICARAGUA (OFICIAL) (@Fenifutnica) February 14, 2022

Figueroa vivirá su primera vez experiencia a cargo de un combinado nacional al que buscará llevar a la Copa del Mundo del 2026, después de que solo ha dirigido a nivel de clubes.

"Nuncas va a ser lo mismo dirigir un club que una selección, pero siempre uno debe estar abierto a la posibilidad de un buen proyecto, y este proyecto es completo, tener la posibilidad de manejar a los mejores jugadores del país y eso cualquier técnico lo desea", dijo.

