Federación de Futbol de Gabón informa fallecimiento de Aaron Boupendza tras caer de un edificio en China

La Federación de Futbol de Gabón anunció el miércoles que Aaron Boupendza, delantero de su selección nacional masculina, murió tras caer del undécimo piso de un edificio en China.

Un comunicado de la federación, publicado en la red social X, no dijo cuándo ocurrió el presunto incidente ni dio más detalles.

Boupendza, de 28 años, jugaba este año para el Zheijang FC de la Superliga China. Zhejiang emitió un comunicado informando del fallecimiento de Boupendza en su domicilio.

“Ahora el club está cooperando plenamente con los departamentos pertinentes para llevar a cabo la investigación”, añadió el comunicado.

Boupendza fue figura con su selección | INSTAGRAM: @salem.aaron

La federación de Gabón afirmó que Boupendza será “recordado como un gran delantero que dejó su huella durante la Copa Africana de Naciones en Camerún” en 2022. Marcó un gol en ese torneo, el de la victoria contra Comoras y ocho en total para su país.

“(La Federación Gabonesa de Futbol) y la familia futbolística gabonesa en general ofrecen sus más sinceras condolencias a su familia biológica en este momento difícil”, afirmó la federación.

Boupendza falleció en su domicilio en China | INSTAGRAM: @salem.aaron

El Burdeos, el equipo francés donde Boupendza jugó al principio de su carrera, publicó en X que murió “trágicamente”. “Todos nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y toda la familia del futbol”, dijo Bordeaux.

Tras jugar en las categorías inferiores del futbol francés con el filial del Burdeos, luego con el Pau, el Gazélec Ajaccio y el Tours, Boupendza despegó en la temporada 2020-21 con el Hatayspor en la máxima categoría turca, donde marcó 22 goles. El Hatayspor también envió sus condolencias en una publicación en X.

Varios clubes se sumaron al pésame | INSTAGRAM: @salem.aaron

La temporada siguiente, fichó por el club catarí Al-Arabi y luego por el Al Shabab de Riad, de la Liga Profesional Saudí. Su carrera lo llevó a la Major League Soccer con el FC Cincinnati y al Rapid de Bucarest, antes de fichar por el Zhejiang. Anotó cuatro goles en seis partidos de liga.

“Nuestros corazones están con su familia, amigos y seres queridos”, dijo el FC Cincinnati en las redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Moisés Vieira, ex jugador de Cruz Azul, se lesionó en festejo de un gol que fue anulado

We are saddened to hear of the tragic passing of former FC Cincinnati forward Aaron Boupendza earlier today at his home in China.



Our hearts go out to his family, friends, and loved ones. He was a loved member of the FC Cincinnati family, and we offer our condolences to all who… pic.twitter.com/QvZaOsGDzv

— FC Cincinnati (@fccincinnati) April 16, 2025