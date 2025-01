Fichaje de Jhon Durán con Al Nassr supera a James Rodríguez y Luis Díaz

Al Nassr, equipo donde milita Cristiano Ronaldo, confirmó la llegada de la joven promesa colombiana, Jhon Jáder Durán. El jugador de 21 años se decantó por el club árabe, que "rompió el mercado" con un millonario e histórico fichaje.

De acuerdo con el periodista Ben Jacobs, el fichaje de Durán ronda los 90 millones de euros, 77 millones fijos y 13 millones en bonos. Esto lo convierte en la transferencia más costosa de un colombiano, por delante de James Rodríguez y Luis Díaz.

A number that carries history and glory at AlNassr 🌟 The iconic No. 9 is back! 🔥 #DuránIsYellow pic.twitter.com/PTyvfllhTS

En su momento, el ahora jugador de León llegó a Real Madrid procedente de Mónaco por 75 millones de euros. Mientras que el futbolista de Liverpool firmó con los Reds tras un traspaso de 53 millones.

En el caso de Jhon Durán, su valor de mercado es de 40 millones, de acuerdo Transfermarkt. Por lo que Al Nassr pagará más del doble por él a Aston Villa.

Jhon Durán firmó con Al Nassr por una histórica cifra

Además del monto que recibe el club inglés, Chicago Fire recibirá 8.5 millones de euros y Envigado FC, donde se formó Durán, 1.9 millones. Mientras que el jugador tendrá un incremento salarial del mil por ciento.

Según diversos reportes, el futbolista firmó un contrato por cinco años y salario anual de 20 millones de euros, por lo que también superará en ese aspecto a futbolistas como James o Radamel Falcao.

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 31, 2025