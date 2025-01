Fuera de juego semiautomático se estrenará en la Bundesliga

Hay luz verde en la Bundesliga para estrenar el fuera de juego semiautomático para la temporada 2025-26.

El anuncio fue comandado por el jefe de árbitros de la competición alemana, Knut Kircher para introducir la tecnología para integrarse a la competiciones que ya han hecho uso de ello.

Confirmed: The Bundesliga will introduce the semi-automated offside technology (SAOT) from next season pic.twitter.com/vURkWqh8AZ

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 6, 2025