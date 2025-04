Gary Linkeker explicó su ‘complicada’ relación con Pep Guardiola

Gary Lineker, exjugador inglés surgido de la cantera del Leicester City y que se proclamó campeón con FC Barcelona de Johan Cruyff, ahora es un analista y comentarista deportivo de la cadena BBC.

El ahora analista, explicó su complicada relación con el ahora entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. El estratega español, era un recogepelotas en la época que Lineker ingresó al club Blaugrana.

Gary Lineker | AP|

El exjugador inglés, mencionó en un programa, que se ganó el ‘odio’ de Guardiola por una playera del Barça.

“Cuando fichó por el Manchester City, fui a hacer una entrevista con la BBC, y me dijo: ‘Antes de empezar, yo era recogepelotas en el Barcelona cuando tú jugabas. Al final de cada partido me acercaba a ti y te preguntaba: ¿Me das tu camiseta? Nunca me la diste. Y me sentí mal por ello’”, contó Lineker.

Pep Guardiola | AP|

¿Por qué no le dio su camiseta en su momento?

Gary Lineker, explicó que no le pudo dar la playera, porque las cosas no son como lo eran antes. En antaño, los jugadores solo tenían una camiseta; y era casi imposible que las pudieran regalar.

