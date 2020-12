Gennaro Gattuso sobre su enfermedad en el ojo: 'Tranquilos, no me muero. Estoy vivo'

Gennaro Gattuso habló sobre su enfermedad en el ojo que lo ha obligado a usar un parche en sus últimos partidos para evitar la doble visibilidad.

El técnico del Napoli mandó un mensaje a los niños para enfrentar las complicaciones sin tener que esconderse y lamentó las publicaciones que se han hecho sobre su supuesta muerte.

"Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto y que me queda un mes de vida. Tranquilos, no me muero. Estoy vivo", comentó Gattuso.

Gattuso explicó el padecimiento que sufre, el cual ha padecido desde hace años y aseguró que en caso que algo lamentable tenga que pasar, espera que pueda ocurrir en el campo de futbol.

"Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo.

"No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir cómo irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo", aseguró.

