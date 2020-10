Gonzalo Higuaín sobre su hermano: 'Aunque yo tenga pelo, estamos igual'

Gonzalo y Federico Higuaín disfrutan de una nueva etapa jugando juntos para el Inter Miami en la MLS, en esa línea los hermanos hablaron de lo que significa para ellos estar juntos y sus diferencias.

"Creo que estamos igual, aunque yo tenga pelo creo que estamos igual", bromeó Gonzalo en una entrevista con Inter Miami.

"Siempre hablamos después de los partidos y él me da su opiniones. Yo empecé más de delantero y aprendí de Fede y Riquelme a jugar más de enganche. En la Juve me pedían jugar más atrás y él, que jugaba como '10', me decía cosas. Y hoy soy más completo gracias a ellos", dijo el Pipita.

Los dos hermanos expresaron su felicidad por estar juntos, aunque ahora lo hacen en etapas diferentes de sus vidas, siendo más maduros.

"Nos 'agarra' en otra época. Él con hijos y yo con una nena. Es otra vida. Vamos a compartir cosas muy lindas. Estoy feliz de que esté aquí y recuperar ese tiempo perdido que el futbol nos sacó", aseguró Federico Higuaín.

