Guardiola sobre el Manchester City: 'Si nos cansamos el uno del otro, no me quedaré hasta el final por contrato'

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City habló sobre su estancia con los Sky Blue y admitió que no se quedaría si algo pudiera salir mal pese a tener contrato.

El estratega también mencionó a Ferguson o Wenger quienes prolongaron su estancia dirigiendo al equipo.

"En el momento en que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o Wenger. El contrato es sólo un pedazo de papel. Extendí mi compromiso con el club porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo. Al final, todo se trata del resultado. Si nos cansamos el uno del otro, no me voy a quedar hasta el final por el contrato", sentenció.

El Manchester cerró el 2022 con un empate en casa ante el Everton.

“En aquesta época el calendari és complicat... hem d’estar preparats” Les declaracions completeshttps://t.co/JXoEXyZE6Y pic.twitter.com/RYkC1Dzy30 — Manchester City (@ManCityCatala) December 30, 2022

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI: APARECE EN INTERNET SUPUESTA PLAYERA DE LA PULGA CON EL AL-HILAL A LA VENTA